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Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!

Halbfinale: Zusammenbruch, Tränen und Enttäuschung

SAT.1Staffel 4Folge 7vom 30.03.2026
Halbfinale: Zusammenbruch, Tränen und Enttäuschung

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Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!

Folge 7: Halbfinale: Zusammenbruch, Tränen und Enttäuschung

105 Min.Folge vom 30.03.2026Ab 12

Kurz vor dem Finale lassen die Kräfte so langsam nach. Dilara hat einen Schwächeanfall und bei den bewegenden Lebensgeschichten der Promis fließen Tränen. Edith wünscht sich ein Frauenfinale und Kevin hat mit einer großen Enttäuschung zu kämpfen.

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