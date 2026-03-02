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Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!

Unerwarteter Exit und überraschendes Comeback

SAT.1Staffel 4Folge 3vom 02.03.2026
Unerwarteter Exit und überraschendes Comeback

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Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!

Folge 3: Unerwarteter Exit und überraschendes Comeback

102 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 12

Damit hat keiner gerechnet. Ein Promi muss die Villa überraschenderweise vorzeitig verlassen. Doch was hat das für Konsequenzen? Sofort beginnen bei den restlichen Promis die Spekulationen. Kommt jetzt etwa ein bereits ausgeschiedener Kandidat zurück?

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