Reif für die Liebe

ATVStaffel 1Folge 2vom 25.02.2026
Folge 2: Der Konkurrenz-Kampf ist eröffnet

49 Min.Folge vom 25.02.2026

Nach dem Speeddate ziehen die Singles in die Chalets am Hauser Kaibling ein: acht Damen ins „Haus Armin“, acht Herren ins „Haus Petra“. Die Zimmeraufteilung sorgt für erste Spannung, besonders bei Elizabeth. Während gekocht und gefeiert wird, warten alle auf Armin und Petra, die herzlich empfangen werden. Spiele wie „Wahrheit oder Pflicht“ und persönliche Gegenstände bringen erste intime Einblicke.

