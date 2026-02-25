Der Konkurrenz-Kampf ist eröffnetJetzt kostenlos streamen
Reif für die Liebe
Folge 2: Der Konkurrenz-Kampf ist eröffnet
49 Min.Folge vom 25.02.2026
Nach dem Speeddate ziehen die Singles in die Chalets am Hauser Kaibling ein: acht Damen ins „Haus Armin“, acht Herren ins „Haus Petra“. Die Zimmeraufteilung sorgt für erste Spannung, besonders bei Elizabeth. Während gekocht und gefeiert wird, warten alle auf Armin und Petra, die herzlich empfangen werden. Spiele wie „Wahrheit oder Pflicht“ und persönliche Gegenstände bringen erste intime Einblicke.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick