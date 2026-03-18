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Reif für die Liebe

Tierisches Date

ATVStaffel 1Folge 5vom 18.03.2026
Tierisches Date

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Reif für die Liebe

Folge 5: Tierisches Date

48 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 6

In den Chalets am Hauser Kaibling startet ein neuer Tag. Bei Petra fehlt nach der 70er-Party Heimo, doch Zeit zum Verschnaufen bleibt nicht: Beim Einzeldate mit Thomas knistert es, als ein persönliches Thema aufkommt. Armin lädt Charlotta und Elizabeth zur Alpaka-Wanderung, wo Erwartungen klar werden. Maria sucht später ein klärendes Gespräch mit Armin. Während Petra musikalische Stimmung erlebt, steht bei Armin ein weiterer Abschied bevor.

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