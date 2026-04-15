Reif für die Liebe
Folge 9: Intime Geständnisse
48 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 6
Nach der italienischen Mottoparty muss Alois gehen, doch das ist nicht der einzige Abschied des Tages: Eine Dame gesteht Armin, dass ihr Herz noch woanders hängt und verlässt das Chalet. In Haus Petra sorgt derweil ein alkoholisierter Bewohner für Unmut bei der abstinenten Gastgeberin. Armin lädt Roswitha und Charlotta zu einem spektakulären Zipline-Date ein, während Gitta und Geraldine als selbsternannte Putzfeen durchs Haus wirbeln.
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