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Reif für die Liebe

Battle um Petra

ATVStaffel 1Folge 6vom 25.03.2026
Battle um Petra

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Reif für die Liebe

Folge 6: Battle um Petra

49 Min.Folge vom 25.03.2026Ab 6

In den Chalets am Hauser Kaibling zieht Elizabeth aus, Armin folgt mit Sissy einem geheimen, romantischen Scheunen-Date. Petra startet ein Doppeldate mit Johann und Michael auf der „Treppe ins Nichts“, wo plötzlich sogar ein Heiratsantrag fällt. Während die Damen eine China-Party vorbereiten, sorgt Armins Buchlesung für Unruhe. Abends liefern die Herren Boyband-Auftritte – doch Petra muss eine schwere Entscheidung treffen.

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