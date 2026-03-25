Reif für die Liebe
Folge 6: Battle um Petra
49 Min.Folge vom 25.03.2026Ab 6
In den Chalets am Hauser Kaibling zieht Elizabeth aus, Armin folgt mit Sissy einem geheimen, romantischen Scheunen-Date. Petra startet ein Doppeldate mit Johann und Michael auf der „Treppe ins Nichts“, wo plötzlich sogar ein Heiratsantrag fällt. Während die Damen eine China-Party vorbereiten, sorgt Armins Buchlesung für Unruhe. Abends liefern die Herren Boyband-Auftritte – doch Petra muss eine schwere Entscheidung treffen.
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