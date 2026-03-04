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Reif für die Liebe

Der heimliche Kuss

ATVStaffel 1Folge 3vom 04.03.2026
Der heimliche Kuss

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Reif für die Liebe

Folge 3: Der heimliche Kuss

47 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 6

Der erste gemeinsame Morgen im Chalet bricht für die Silbersingles an. Während einige energiegeladen starten, kämpfen andere mit der neuen Situation. Armin geht mit Roswitha und Geraldine zum Bogenschießen und tauscht intime Details mit den Damen aus. Petra erlebt ein romantisches Date mit Roman - und beide kommen sich näher. Der Tag endet schließlich mit einer schweren Entscheidung in Haus Armin: Die erste Dame muss gehen.

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