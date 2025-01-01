Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Die bösen Stieftöchter/Partnertausch mit Folgen

SAT.1Staffel 1Folge 117
Die bösen Stieftöchter/Partnertausch mit Folgen

Folge 117: Die bösen Stieftöchter/Partnertausch mit Folgen

44 Min.Ab 12

1. Fall: Vor Gericht stehen die Geschwister Colette und Sissi Gerhoff - sie sollen für den Tod des Vaters verantwortlich sein. Als der einen Herzinfarkt erlitt, schickten sie angeblich den Rettungsdienst zu einem fingierten Unfall - jede Hilfe kam zu spät. 2. Fall: Der inhaftierte Kidnapper Reiner Zubitsch wird beschuldigt, seinen Neffen Klaus Behle zur Geldwäsche angestiftet zu haben.

