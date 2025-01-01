Richter Alexander Hold
Folge 119: Die Falschgeld-Bande
42 Min.Ab 12
Die Falschgeld-Bande: Silvio Troisi steht vor Gericht, weil er jahrelang im Keller seiner Wäscherei Falschgeld hergestellt und von dort aus in Umlauf gebracht haben soll. Das behauptet jedenfalls der angeblich geläuterte Ex-Mafioso Rinaldo Largo. / Tochter im Sektenwahn: Angeklagt sind Doris Billing und Klaus Hecker. Sie sollen Svenja Billing aus dem Kreis einer religiösen Gemeinschaft entführt und eingesperrt haben.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick