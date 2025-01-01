Richter Alexander Hold
Folge 143: Richter Alexander Hold
41 Min.Ab 12
1. Fall: Der Religionslehrer Ralf Weidner wird beschuldigt, Charlotte Baumann in ihrer eigenen Wohnung vergewaltigt zu haben! Er behauptet aber, Charlotte hätte freiwillig mit ihm geschlafen. Ist sie eine skrupellose Lügnerin? 2. Fall: Bernhard Koch muss sich dafür verantworten, dass der 70-jährige Harald Rieser auf einer Yacht über Bord ging und ertrank. Seine Schwimmweste war kaputt. War es ein schrecklicher Unfall oder steckt mehr dahinter?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick