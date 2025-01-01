Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 143: Richter Alexander Hold

41 Min.Ab 12

1. Fall: Der Religionslehrer Ralf Weidner wird beschuldigt, Charlotte Baumann in ihrer eigenen Wohnung vergewaltigt zu haben! Er behauptet aber, Charlotte hätte freiwillig mit ihm geschlafen. Ist sie eine skrupellose Lügnerin? 2. Fall: Bernhard Koch muss sich dafür verantworten, dass der 70-jährige Harald Rieser auf einer Yacht über Bord ging und ertrank. Seine Schwimmweste war kaputt. War es ein schrecklicher Unfall oder steckt mehr dahinter?

