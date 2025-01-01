Richter Alexander Hold
Folge 169: Richter Alexander Hold
42 Min.Ab 12
Heute: Heiko Schröder sitzt wegen Körperverletzung auf der Anklagebank. Er soll den Ehemann seiner ehemaligen Verlobten ohne ersichtlichen Grund niedergeschlagen haben. Und: Bodo Well soll Tobias Klünter, dem Ex-Freund seiner Freundin Linda, im Wald aufgelauert, ihn bewusstlos geschlagen und mit Zweigen bedeckt, zurückgelassen haben. Bodo Well behauptet, dass er zur Tatzeit bei seiner Freundin war.
