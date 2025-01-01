Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 190
Folge 190: Richter Alexander Hold

42 Min.Ab 12

Heute: Der Barkeeper Robert Frohholzer steht wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht. Obwohl er wusste, dass ein Gast betrunken war, soll er ihn nicht davon abgehalten haben, mit dem Auto nach Hause zu fahren. Der junge Mann verunglückte daraufhin tödlich. Und: Das Ehepaar Plötz steht wegen fahrlässiger Körperverletzung vor Gericht. Die beiden Veganer sollen ihr Baby nur mit Tee, Säften und gemahlenen Nüssen ernährt haben, sodass es wegen Mangelernährung erkrankte.

