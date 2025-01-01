Richter Alexander Hold
Folge 192: Richter Alexander Hold
39 Min.Ab 12
Heute: Sharon Zinn ist angeklagt, weil sie den Wimpernkleber ihrer Freundin Ina Rommersdorf gegen Sekundenkleber ausgetauscht haben soll. Inas Auge klebte sofort zu, sie musste operiert werden. Und: Marion Buschmann soll aus Eifersucht Rebecca Schulz, die Geliebte ihres Ehemannes über Nacht in den dunklen Keller ihres Hauses gesperrt haben, in dem sie zuvor Mausefallen aufgestellt hatte. Rebecca verletzte sich schwer.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick