Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Krieg im Knast/Verbotene Liebe

SAT.1Staffel 1Folge 25
Krieg im Knast/Verbotene Liebe

Krieg im Knast/Verbotene LiebeJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 25: Krieg im Knast/Verbotene Liebe

44 Min.Ab 12

1. Fall: Der albanische Häftling Agim Bitic wird blutüberströmt im Duschraum gefunden. Er hat eine Verletzung am Bauch, die von einer Stichwaffe stammen muss. Doch er selbst sagt, er sei nur dumm gefallen. 2. Fall: Der 39-jährige Fotograf Janosch Liebermann soll die 17-jährige Jessica Falter zum Geschlechtsverkehr gezwungen haben. Im Gegenzug wollte er dem Mädchen beim Einstieg in das "Modelgeschäft" behilflich sein. Janosch Liebermann streitet die Tat ab.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen