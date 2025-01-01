Richter Alexander Hold
Folge 49: Richter Alexander Hold
44 Min.Ab 12
Die Mini-Miss-Wahl: Die Hausfrau und Mutter Caroline Reitz ist angeklagt, der kleinen Tamara Jakobi vor einem Kinder-Schönheitswettbewerb die Haare abgeschnitten zu haben, damit ihre Tochter Annika gewinnt. War sie wirklich so hinterhältig? / Der Hundehasser: Der Journalist Alexander von Ahrenborg wird beschuldigt, den Hund seiner Ex-Freundin Stephanie Frei durch den Briefschlitz erschossen zu haben. Auch Stephanie wurde dabei von einer Kugel getroffen. Was steckt dahinter?
