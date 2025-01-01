Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 1Folge 77
Folge 77: Richter Alexander Hold

44 Min.Ab 12

Brutaler Freier: Jens Schneider wird beschuldigt, bei einem Besuch in einem Bordell die Prostituierte "Monique" alias Monika Korbach zusammengeschlagen zu haben. Warum wurde der 19-Jährige bei seinem ersten Bordellbesuch so ausfällig? Zum Sex gezwungen: Sandra Borgmann und Michael Kruse werden beschuldigt, Sandras minderjährige Schwester eingesperrt und zur Prostitution gezwungen zu haben. Überredete Sandra ihre eigene Schwester, mit anderen Männern gegen Geld Sex zu haben?

