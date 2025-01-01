Drum prüfe, wer sich ewig bindetJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1329: Drum prüfe, wer sich ewig bindet
45 Min.Ab 12
Lars Osterhaus steht wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht. Schon seit langem buhlte er heimlich um die Gunst von Carina, die jedoch mit Steffen Enser liiert war. Brannten bei Lars am Tag der Hochzeit von Carina und Steffen die Sicherungen durch, als herauskam, dass der Bräutigam fremdgegangen war?
