Richter Alexander Hold
Folge 1362: Die grünen Briefe
45 Min.Ab 12
Jenny Bucher soll einen Schläger auf ihren Nachbarn Bruno Seibold angesetzt haben, der ihn krankenhausreif geprügelt hat. Hatte sie den aufdringlichen Nachbarn in Verdacht der anonyme Stalker zu sein, der ihr seit geraumer Zeit mit Briefen und Anrufen Angst einjagte? Jenny bestreitet, einen Schläger engagiert zu haben, aber wozu hat sie dann kurz vor der Tat 500 Euro abgehoben?
