SAT.1 Staffel 7 Folge 1360
Folge 1360: Hartz IV und der Tag gehört dir

45 Min.Ab 12

Der Vermieter Olaf Densborn ist angeklagt, weil er seine Mieterin, die Hartz IV-Empfängerin Stefanie Treinen, in eine Glasvitrine geschubst und dabei schwer verletzt haben soll. Wurde er von ihr beim Einbruch in ihre Wohnung überrascht? Stefanie behauptet, sie habe ihren Vermieter mit Beweisfotos von einer gemeinsamen Nacht zu einer Mietminderung zwingen wollen.

SAT.1
