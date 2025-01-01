Richter Alexander Hold
Folge 1371: Tod unterm Eis
45 Min.Ab 12
Markus Büring hat vor einem dreiviertel Jahr seinen Freund Justin verloren, als der in einen vereisten See einbrach. Jetzt soll er seine damalige Freundin Ute tödlich verletzt haben, weil sie eine neue Beziehung eingehen wollte. War Markus wirklich so wütend auf Ute, weil er seinen toten Freund verraten fühlte, dass er sie die steile Böschung hinunterschubste?
