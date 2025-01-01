Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 1374
Folge 1374: Viva Mexiko

45 Min.Ab 12

Nadine Berg ging mit dem reichen Sven von Ritthof in Deutschland eine Ehe ein, ohne ihm zu erzählen, dass sie bereits mit einem Mexikaner verheiratet ist - von dem sie aber seit vielen Jahren getrennt lebt. Als dann plötzlich Diego Fernández, der mexikanische Ehemann, nach Jahren aus dem Nichts auftauchte, soll sie versucht haben, ihn zu erschießen.

