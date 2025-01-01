Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Zugeschnürt

SAT.1Staffel 12Folge 2031
Zugeschnürt

ZugeschnürtJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2031: Zugeschnürt

44 Min.Ab 12

Ramonas 16-jährige Tochter Celine wird immer dünner. Ramona hat Sorge, dass sich Celine zu Tode hungert, denn sie liefert sich seit einiger Zeit einen Diätwettkampf mit ihrer Freundin Lena, der immer krankhaftere Formen annimmt. Doch was war der Auslöser für Celines Magerwahn? Und war es wirklich Ramona, die Celine mit etlichen Gürteln ans Bett gefesselt und zwangsernährt hat?

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen