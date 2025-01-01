Richterin Barbara Salesch
Folge 2033: Feuerwerk mit Klingenberg
44 Min.Ab 12
Rechtsanwältin Klingenberg bricht auf ihrer eigenen Silvesterparty um Punkt Mitternacht plötzlich zusammen. Ein Schuss hat sie in die Schulter getroffen und schwer verletzt. War es wirklich ein gezielter Anschlag von Volker Breuer, einem ehemaligen Mandanten, der ihr die Schuld für seine Verurteilung gibt? Es wäre nicht das erste Mal, dass er nach seiner Freilassung unerwartet vor ihrer Tür steht. Und was hat Staatsanwalt Römer an diesem Abend beobachtet?
