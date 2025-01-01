Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Krieg der Kulturen

SAT.1Staffel 12Folge 2032
Krieg der Kulturen

Krieg der KulturenJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2032: Krieg der Kulturen

44 Min.Ab 12

Eine Gruppe Neonazis verbreitet in einer Hochhaussiedlung Angst und Schrecken. Doch plötzlich ist der 22-jährige Anführer Dennis tot. Jemand hat einen Molotowcocktail in den Kellerraum geworfen, in dem er sich regelmäßig mit seinen Kumpels traf. Hat den grausamen Mord tatsächlich die 16-jährige Türkin Hülya begangen, weil Dennis sie zuvor vergewaltigt hat? Doch sie bestreitet sowohl ihre Schuld, als auch die Vergewaltigung. Was hat Hülya für ein Geheimnis?

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen