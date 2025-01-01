Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 12Folge 2047
44 Min.Ab 12

Nach einer ausgelassenen Hüttengaudi auf der Skipiste wird Nicole einen Tag vor ihrer Hochzeit von ihrer betrunkenen Freundin Agathe totgefahren. Nicoles Verlobter unterstellt Agathe Vorsatz - sie soll sich Mut angetrunken haben, um Nicole umzubringen. Der Grund für die schreckliche Tat soll ihre krankhafte Eifersucht gewesen sein. Doch Agathe kann sich nicht erklären, warum sie 1,4 Promille im Blut hatte. Wurde ihr der Alkohol absichtlich untergejubelt?

