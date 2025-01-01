Richterin Barbara Salesch
Folge 2040: Schmerzen der Gerechtigkeit
44 Min.Ab 12
Für Johanna bricht eine Welt zusammen, als ihre 18-jährige Tochter Emilia bei einem Autounfall tödlich verunglückt. Für sie steht fest, dass Timo ihre Tochter nicht nur zur Prostitution gezwungen hat, sondern ebenso für ihren Tod verantwortlich ist. Johanna sorgt sich zudem um ihre 16-jährige Tochter, die nächtelang nicht nach Hause kommt und stattdessen in einschlägigen Clubs tanzt. Hat Johanna tatsächlich auf Timo geschossen, damit er die Finger von ihrer Jüngsten lässt?
