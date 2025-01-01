Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Eigenheim(lichkeit)

SAT.1Staffel 12Folge 2042
Eigenheim(lichkeit)

Eigenheim(lichkeit)Jetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2042: Eigenheim(lichkeit)

44 Min.Ab 12

Nachdem Jana bei ihrem Mann Fotos von anderen Kindern entdeckt hat, kommt bei ihr der Verdacht auf, dass er ein Doppelleben führt. Ist er etwa der Vater? Als Mark auf der Autobahn mit einer unbekannten Beifahrerin verunglückt, ist sich Jana sicher, dass es sich dabei um seine Geliebte handelt. Mark bestreitet das und erhebt seinerseits schwere Vorwürfe. Jana soll die Reifen seines Wagens manipuliert haben, um ihn umzubringen. Würde die zweifache Mutter so weit gehen?

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen