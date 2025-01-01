Richterin Barbara Salesch
Folge 2051: Ohne Los kein Moos
44 Min.Ab 12
Rockerbraut Franka wurde entführt! Angeklagt ist die arbeitslose Heidi, die von Frankas Ehemann Alex 20.000 Euro Lösegeld erpressen wollte. Heidi wusste von Alex' großem Gewinn bei einer Tombola. Wollte Heidi durch die Entführung ihr Hartz IV-Geld aufbessern? Oder steckt Mannis Rockerkollege Werner dahinter, der alleine eine Haftstrafe für eine Tat absitzen musste, die er offensichtlich gemeinsam mit Alex begangen hatte?
