Richterin Barbara Salesch
Folge 2062: Heiraten is' nich'!
44 Min.Ab 12
Linda soll ihrer 18-jährigen Tochter Sina kurz vor ihrer Hochzeit mit dem Kenianer Zaid verboten haben, einen Schwarzen zu heiraten. Als Linda wenig später schwer verletzt in ihrer Wohnung aufgefunden wird, steht die Polizei vor einem Rätsel: Hat sich Zaid wegen dem rassistischen Verhalten seiner künftigen Schwiegermutter gerächt, oder hat Linda sich die Verletzungen etwa selbst zugefügt? Sina ist sich sicher: Ihre Mutter würde alles tun, damit sie keinen Ausländer heiratet ...
