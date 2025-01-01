Richterin Barbara Salesch
Folge 2067: Man lernt nie aus!
44 Min.Ab 12
Die Landschaftsgärtnerin Jolanta wehrt sich hartnäckig dagegen, ihren siebenjährigen Sohn in die Schule zu schicken. Stattdessen unterrichtet sie ihn zu Hause. Als Annika, die zehnjährige Tochter ihres Lebensgefährten, vorübergehend bei ihnen wohnt, unterrichtet Jolanta auch sie. Ohne das Wissen ihrer Mutter Janine bleibt das Mädchen nun auch der Schule fern. Ist der Streit zwischen den beiden Müttern derart eskaliert, dass Janine Jolanta aus dem Fenster gestoßen hat?
