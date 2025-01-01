Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Man lernt nie aus!

SAT.1Staffel 12Folge 2067
Man lernt nie aus!

Man lernt nie aus!Jetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2067: Man lernt nie aus!

44 Min.Ab 12

Die Landschaftsgärtnerin Jolanta wehrt sich hartnäckig dagegen, ihren siebenjährigen Sohn in die Schule zu schicken. Stattdessen unterrichtet sie ihn zu Hause. Als Annika, die zehnjährige Tochter ihres Lebensgefährten, vorübergehend bei ihnen wohnt, unterrichtet Jolanta auch sie. Ohne das Wissen ihrer Mutter Janine bleibt das Mädchen nun auch der Schule fern. Ist der Streit zwischen den beiden Müttern derart eskaliert, dass Janine Jolanta aus dem Fenster gestoßen hat?

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen