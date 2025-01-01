Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 12Folge 2096
43 Min.Ab 12

Hartz IV vom Feinsten: Ingrid, Josef und ihr Sohn Nick leben seit Jahren auf Kosten des Staates. Nur ihre Tochter Mandy führt ein ganz anderes Leben: Sie ist mittlerweile Filialleiterin einer Drogerie und mit Immobilienmakler Tom verlobt. Jetzt fordert die Familie Geld von ihr. Geld, das Mandy nicht zahlen will! Kurz darauf wird Ingrid mit einer blutigen Platzwunde am Kopf gefunden. Ging Mandy aus Rache auf ihre Mutter los?

