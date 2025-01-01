Richterin Barbara Salesch
Folge 2101: Ist Kai schwul?
44 Min.Ab 12
"Mein Sohn ist schwul und ein Mörder!" Simone ist überzeugt, dass ihr Sohn Kai ihren Ehemann Frank erstochen hat. Ist Kai durchgedreht, weil er ständig von seinem Vater diskriminiert wurde? Er behauptet jedenfalls, nicht schwul zu sein und keinen Grund gehabt zu haben, seinen Vater zu töten. Wurde Frank womöglich Opfer eines jahrelangen Streits mit seinem Nachbarn Rudi?
