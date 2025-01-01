Richterin Barbara Salesch
Folge 2116: Disco Boy
44 Min.Ab 12
Als Latin Lover Lionel geknebelt und gefesselt im Gefrierraum seiner Bar aufgefunden wird, gerät Familienvater Walter sofort in Verdacht. Wollte Walter den Barkeeper qualvoll sterben lassen, weil er glaubte, dass Lionel seine 17-jährige Tochter Tine ins Rotlichtmilieu zieht? Tine ist fassungslos - und ihre Brustvergrößerung war angeblich allein ihre Idee. Ist Tines Vater tatsächlich zu so einer Tat fähig?
