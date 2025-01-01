Richterin Barbara Salesch
Folge 2120: Schläferstündchen
44 Min.Ab 12
Bei einem Schul-Casting wird Elias während eines Stunts in der Halfpipe plötzlich bewusstlos. In seinem Blut wird das Schlafmittel Triazolam festgestellt. Seine Freundin Helena soll ihm das starke Medikament heimlich verabreicht haben. Helena ist Narkoleptikerin und leidet immer wieder unter plötzlichen Schlafanfällen. Wollte sich Helena an ihrem Freund rächen, weil im Internet ein Video aufgetaucht ist, in dem sich ausgerechnet Elias über ihre Krankheit lustig macht?
