Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Schläferstündchen

SAT.1Staffel 12Folge 2120
Schläferstündchen

SchläferstündchenJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2120: Schläferstündchen

44 Min.Ab 12

Bei einem Schul-Casting wird Elias während eines Stunts in der Halfpipe plötzlich bewusstlos. In seinem Blut wird das Schlafmittel Triazolam festgestellt. Seine Freundin Helena soll ihm das starke Medikament heimlich verabreicht haben. Helena ist Narkoleptikerin und leidet immer wieder unter plötzlichen Schlafanfällen. Wollte sich Helena an ihrem Freund rächen, weil im Internet ein Video aufgetaucht ist, in dem sich ausgerechnet Elias über ihre Krankheit lustig macht?

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen