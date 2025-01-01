Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Der Bund für Lebenslänglich

SAT.1Staffel 12Folge 2138
Der Bund für Lebenslänglich

Folge 2138: Der Bund für Lebenslänglich

44 Min.Ab 12

Mama heiratet einen Mörder! - Die 18-jährige Lisa fürchtet um das Leben ihrer Mutter Ulrike, als die sich in den lebenslang inhaftierten Kai verliebt. Am Tag der geplanten Hochzeit wird Ulrike in einer Fußgängerunterführung brutal niedergeschlagen - und sie verdächtigt ihre eigene Tochter! Wollte Lisa mit allen Mitteln verhindern, dass ihre Mutter den verurteilten Mörder heiratet? Oder ist Ulrike so verblendet, dass sie ihre wahren Feinde nicht erkennt?

