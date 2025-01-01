Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 12Folge 2328
45 Min.Ab 12

Der siebzehnjährige Gesamtschüler Christian soll bei einem Einbruch in seine Schule Hausmeister Emil ein Seziermesser in die Wade gestoßen haben. Wollte Christian die Klausuraufgaben für die anstehende Matheklausur aus dem Lehrerzimmer stehlen? Oder war es vielleicht die undurchschaubare Mathelehrerin Tanja, die im Lehrerzimmer nach etwas gesucht hat?

SAT.1
