Richterin Barbara Salesch
Folge 2329: Der Astro Hans
44 Min.Ab 12
Weil sie auf einen ominösen Heiler hereingefallen ist, soll Rita in dessen Praxis eingebrochen sein, den Scharlatan ausgeraubt und niedergeschlagen haben. Doch die von Schmerzen geplagte Frau ist nicht die einzige, die Hans auf den Leim gegangen ist. Der selbsternannte Wunderdoktor hat viele Feinde. Fragt sich nur, wer die Tat begangen hat ...
