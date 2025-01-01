Richterin Barbara Salesch
Folge 2339: Am Bau genagelt
44 Min.Ab 12
Dem Dachdecker Benjamin Schmidt wurden mit einer manipulierten Nagelpistole auf der Baustelle zwei Nägel in den Allerwertesten geschossen. Unter Verdacht steht sein Kollege und Widersacher Ronny Puderbach, den Benny als Liebhaber der Firmenchefin Cornelia Fricke ablöste. Oder steckt hinter der Tat etwa der schüchterne Azubi Kevin Krügerer, der sowohl vom Opfer als auch vom Angeklagten gemobbt wurde ...
