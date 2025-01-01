Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Gefangen

SAT.1Staffel 12Folge 2341
Gefangen

GefangenJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2341: Gefangen

45 Min.Ab 12

Hat der Angeklagte Günther Meurer den 14-jährigen Sohn seiner Freundin Melanie monatelang so brutal zugerichtet, dass dieser sogar freiwillig ins Heim ging? Das Opfer Sandro will nun auf die Entlassung seines inhaftierten Vaters warten, um mit ihm ein neues Leben anzufangen. Doch liegt seiner Mutter wirklich nichts mehr an ihrem Sohn, oder verbirgt sie womöglich selber ein dunkles Geheimnis, das sie an den gewalttätigen Günther bindet?

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen