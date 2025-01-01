Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Homevideo

SAT.1Staffel 12Folge 2347
Homevideo

HomevideoJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2347: Homevideo

45 Min.Ab 12

Die 19-jährige Yvonne Goldschmidt wird leblos in ihrer WG gefunden. In ihrer Speiseröhre steckt eine Speicherkarte. Darauf: Unzählige Videoaufnahmen, die sie und ihre Mitbewohnerinnen nackt beim Duschen zeigen. Wer hat diese Videos gedreht? Und wer hat Yvonne getötet? Verdächtigt wird Jürgen Wieland. Der Vermieter der WG war der Letzte am Tatort und fiel schon mal durch seine Vorliebe für junge Mädchen auf. Wollte er verhindern, dass seine perversen Spielchen ans Licht kommen?

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen