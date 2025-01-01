Richterin Barbara Salesch
Folge 2347: Homevideo
45 Min.Ab 12
Die 19-jährige Yvonne Goldschmidt wird leblos in ihrer WG gefunden. In ihrer Speiseröhre steckt eine Speicherkarte. Darauf: Unzählige Videoaufnahmen, die sie und ihre Mitbewohnerinnen nackt beim Duschen zeigen. Wer hat diese Videos gedreht? Und wer hat Yvonne getötet? Verdächtigt wird Jürgen Wieland. Der Vermieter der WG war der Letzte am Tatort und fiel schon mal durch seine Vorliebe für junge Mädchen auf. Wollte er verhindern, dass seine perversen Spielchen ans Licht kommen?
