Richterin Barbara Salesch
Folge 2352: Der Liebestolle Witwer
44 Min.Ab 12
Kurz nachdem seine Frau an Krebs gestorben ist, verliebt sich Fritz Adler in die 26 Jahre jüngere Petra Meierkamp. Er bittet sie, bei ihm einzuziehen, doch wenige Tage später ist alles vorbei: Als Fritz nach Hause kommt, findet er Petra nackt im Bett, um sie herum liegt Sexspielzeug, und an den Händen ist sie gefesselt. Für Fritz steht fest, dass sie ihn betrogen hat. Doch Petra beteuert ihre Unschuld und beschuldigt Fritz' Tochter Vanessa, alles so arrangiert zu haben.
