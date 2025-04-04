Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 628
Folge 628: Richterin Barbara Salesch

44 Min.Ab 12

Heute: Petra Mersers sechsjähriger Sohn Benjamin stirbt nach einem Verkehrsunfall an seinen schweren Kopfverletzungen. Kurz darauf entführt die gebrochene Mutter den gleichaltrigen Timo und gefährdet so sein Leben. Und: Alex wird beim Ritt auf einer Rodeo-Maschine schwer verletzt. Sein linker Arm bleibt für immer steif, weil er ihn nicht rechtzeitig aus der Schlinge ziehen konnte. Cliquenchef Jan behauptet, dass das Ganze nur eine Mutprobe war.

SAT.1
