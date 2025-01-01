Richterin Barbara Salesch
Folge 728: Geschwisterstreit
44 Min.Ab 12
1. Fall: Die Frau seines besten Kumpels soll Christian in einem Hotel fast vergewaltigt haben. Ging Maja mit Christian auf dessen Hotelzimmer, weil ihr Ehemann Roy nach einem Unfall keinen Sex mehr haben kann? 2. Fall: Nach einem erbitterten Geschwisterstreit stürzt Chantal in den Weihnachtsbaum und fängt Feuer. Hat ihr eigener Bruder Maik sie absichtlich in die brennenden Kerzen geschubst?
