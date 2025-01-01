Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 5Folge 741
Folge 741: Drogentod

44 Min.Ab 12

1. Fall: Janine rennt mit Drogen vollgepumpt aus der Disco vor einen fahrenden Lkw - sie stirbt noch am Unfallort. Hat ihr der Kleinkriminelle Metin vorher auf der Herrentoilette die Drogen verabreicht? 2. Fall: Tobias wird auf der Treppe vor seiner Wohnung ein massiver Kerzenständer über den Kopf geschlagen - er erleidet einen Schädelbruch. Er ist sich sicher, dass seine Freundin Birte ihm das angetan hat, schließlich hält sie ihn für einen notorischen Fremdgänger.

SAT.1
