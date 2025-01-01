Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 753
44 Min.Ab 12

1. Fall: Tatjana wird entführt und gegen ein Lösegeld von 500 000 Euro wieder frei gelassen. Ihre Schwester muss das Geld in Form von Rohdiamanten übergeben - nicht an einen Entführer, sondern an Brieftauben. Das Hobby ihres Ex-Mannes ist die Taubenzucht... 2. Fall: Wegen einer Überdosis Anabolika bricht der Stripper Mike während eines Auftritts zusammen. Er beschuldigt seine Ex-Freundin Sabine, ihm die Drogen untergemischt zu haben.

SAT.1
