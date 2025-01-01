Richterin Barbara Salesch
Folge 799: Laientheater
44 Min.Ab 12
1. Fall: Laiendarstellerin Danielle schießt mit einer Pistole auf ihre Mitspielerin Marina - wie jeden Abend auf der Provinztheaterbühne. Doch diesmal bricht Marina blutüberströmt zusammen. Hat Danielle ihre Konkurrentin mit einer echten Patrone ausgeschaltet? 2. Fall: Monatelang wird Studentin Nadine von einer Unbekannten verfolgt und tyrannisiert. Zweimal bricht diese Frau in ihre Wohnung ein, verwüstet alles und hinterlässt seltsame Botschaften...
