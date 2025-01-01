Richterin Barbara Salesch
Folge 814: In Lack und Leder
45 Min.Ab 12
Fall 1: Ausgerechnet von seiner Schwiegermutter wird Lars, in Lack und Leder gekleidet, ohnmächtig und an ein Heizungsrohr gefesselt, im Keller seines Hauses gefunden. Alles deutet auf eine Racheaktion der gerade erst eingezogen Domina Lisa hin. Fall 2: Beim Training bricht über Anna ein Fitnessgerät zusammen und zertrümmert ihr Knie. Für sie steht fest: Marco, ihr Exfreund, der im Fitnessstudio arbeitet, steckt hinter dem Anschlag.
