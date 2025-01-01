Richterin Barbara Salesch
Folge 849: Eine Überdosis Potenzmittel
45 Min.Ab 12
1. Fall: Eine Stichflamme aus einer Spraydose verbrennt Marco das halbe Gesicht. Seine Frau Katrin, die gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde, soll ihn zusammen mit ihrer Freundin so entstellt haben. 2. Fall: Wegen einer Überdosis Potenzmittel bricht Ricardo auf der Baustelle zusammen. Impotenz ist die Folge, mit der das Opfer jetzt leben muss. Hat ihm seine Ex-Geliebte Vanessa das Mittel in den Tee gemischt?
