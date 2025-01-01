Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 875
Folge 875: Mord auf der Abi-Feier

44 Min.Ab 12

Mit einem Tranchiermesser wird Nicolas bei der Feier zum zehnjährigen Abitur auf der Toilette erstochen. Der frühere Jahrgangssprecher hatte sich durch sein rücksichtsloses Verhalten viele Feinde gemacht. Wollte sich seine ehemalige Klassenkameradin Elena nach so vielen Jahren dafür rächen, dass Nicolas sie früher gedemütigt hat?

