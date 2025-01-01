Zum Inhalt springenBarrierefrei
Scheinhinrichtung

SAT.1Staffel 5Folge 882
Folge 882: Scheinhinrichtung

44 Min.Ab 12

1. Fall: Bei einer Scheinhinrichtung wird Fred vom Bruder seiner schwangeren Freundin Ayshe fast erhängt. Wollte Ahmed ihn umbringen, um die Familienehre wieder herzustellen? 2. Fall: Blutüberströmt wird Jens in der Kühlkammer einer Kneipe gefunden. In Todesangst versucht er, sich zu befreien, nachdem Svenja ihn eingesperrt hatte. Handelte sie im Auftrag von Jens' Ex-Freundin Cora?

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
